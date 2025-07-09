鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-09 15:33

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美國財經媒體《CNBC》周三 (9 日) 引述 3 位知情人士報導，星巴克(SBUX-US) 中國潛在股權出售吸引超過 25 家國內外私募機構競標，估值最高可達 100 億美元。

近30家機構參與角逐！傳星巴克中國業務競購估值有望上看100億美元 （圖：Shutterstock）

知情人士透露，近 30 家機構已提交非約束性報價，競標估值區間為 50 億至 100 億美元，最終交易價可能接近區間上限，其中一位知情人士更指出，星巴克目前市值約 1080 億美元，中國業務貢獻逾 8% 全球營收，合理估值應約 90 億美元。

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據悉，星巴克正評估報價、交易結構方案及收購方提出的投後價值創造計戶，篩選流程可能在 2 個月內完成，但整體交易預計難以在今年底前完成。

星巴克發言人指出，該公司將保留「具實質意義的股權」，任何交易須符合星巴克業務和合作夥伴利益。

星巴克在聲明中寫道：「我們看好中國市場的長期潛力，正評估最佳成長路徑。希望尋找價值觀契合的策略夥伴，共同提供高端咖啡體驗。」

消息人士透露，星巴克可能保留 30% 股份，剩餘股權由多家持股不逾 30% 的買家分別持有。

至於競購方，瑞幸咖啡大股東 Centurium Capital、高瓴資本及凱雷集團、KKR 等美國私募巨頭均位列其中。

知情人士表示，資產管理機構亟需活化閒置資金，「達成交易部署資金是當務之急」。這種背景推高了標的吸引力，投資人恐被迫提高報價，進一步抬升估值。

華爾街投行高盛則擔任本次交易的財務顧問，但知情人士提醒，若報價未達預期，星巴克仍可能暫停競標流程。

業內專家指出，星巴克此舉類似麥當勞 2017 年出售中國業務。上海一位 PE 資深人士分析，星巴克同樣會保留股權以分享未來成長紅利，並對新合作夥伴保持影響力。星巴克上月明確表示不考慮「完全出售」中國業務。

星巴克執行長 Brian Niccol 表示，投資人重視品牌價值與咖啡賽道成長潛力，期待合作實現門市從 8000 家到 20000 家的飛躍。

但中國業務正面臨激烈競爭和成本壓力的挑戰。隨著瑞幸等平價本土品牌崛起，星巴克在中國的市佔率從 2019 年的 34% 驟降至 2024 年的 14%。

為挽回消費者，星巴克中國上月首次在中國降價，20 餘款冰飲均價下調 5 元 (人民幣)，並推出無糖產品。

Niccol 表示，正透過「本土文化行銷」與「分層定價策略」改善業績，投資人則擔憂其大店模式的高昂租金風險。

1999 年進入中國時，星巴克曾享有一線城市商場提供的租金優惠，但隨著補貼政策收縮，這可能對星巴克利潤造成「致命打擊」。

分析師認為，引進具備本土經驗的策略夥伴可能是重振業務的最佳選擇。

亞洲集團中國區主管林漢申說：「跨國企業中國團隊與全球總部存在認知鴻溝，導致決策遲緩，而本土化產品快速上市已經成為商業成功關鍵。」