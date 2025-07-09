鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-09 13:30

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美國前財長桑默斯跟魯賓兩人上星期一同發聲示警，美國總統川普上周五 (4 日) 簽署的《大而美法案》將帶來嚴重的宏觀經濟風險。他們當時指出，該法案恐導致美國經濟成長放緩、金融危機風險上升、貿易赤字擴大，最終削弱美國的國家安全。

補助大砍1兆美元！美前財長：《大而美法案》讓窮人醫療難以為繼 1100萬人首當其衝（圖：Shutterstock）

桑默斯近日再次於《紐約時報》撰文指出，儘管這些宏觀經濟風險確實令人擔憂，但更令人痛心的是該法案對社會最脆弱群體的殘酷打擊。

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桑默斯在跟多位醫療工作者談論後深刻地意識到，《大而美法案》對一般民眾生活將帶來毀滅性影響。桑默斯的兩個在新罕布夏州從事醫療社會工作的女兒告訴他，醫生們正面臨前所未有的道德困境，也就是當政府削減醫療補助，那些依賴該計畫支付交通費的殘疾患者將如何繼續就醫？居家照護人員失去薪資後，貧困家庭將陷入怎樣的困境，以及醫院病床被無法出院的慢性病患佔據導致急診患者無處可去。

桑默斯特別指出，《大而美法案》在經濟政策與人文關懷之間形成了鮮明對比，川普在慶祝一項將為最富有 0.1% 家庭帶來平均逾百萬美元減稅政策的同時，超過 1100 萬低收入者將失去醫療補助資格。這種對比讓他深感羞愧。

歷史數據顯示，這次醫療補助削減規模遠超過美國史上任何一次社會安全網縮小程度。未來十年 1 兆美元的削減額度，佔 GDP 的 0.3%，是雷根時代 120 億美元，佔當時 GDP 的 0.03% 的 80 倍以上。更令人震驚的是，恐將有多達 1100 多萬人失去保障，遠超過雷根時期的 300 萬人。

經濟學家警告，每百萬人失去醫療補助恐導致 1000 例的額外死亡。按此推算，十年內恐造成逾 10 萬人死亡。這一數字還未包括因服務品質下降而導致的間接死亡。

根據阿肯色州的實驗，對醫療補助受益者設置工作要求不僅不會增加就業，反而會阻礙他們獲得必要醫療服務。