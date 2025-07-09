鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-07-09 09:59

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美國關稅變數干擾持續，台股今 (9) 日開低，以 22253.17 點開出、下跌 109.1 點，早盤低檔震盪後翻紅站上月線，今日估量仍低迷、僅約 2800 億元，而在美國將對進口銅課徵 50% 關稅下，第一銅直奔亮燈漲停、電線電纜族群也大漲。

〈台股開盤〉跌逾百點後翻紅護月線 關稅銅漲 線纜股走強。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW) 開盤 1070 元，下跌 10 元，不過，鴻海 (2317-TW) 相對有撐、聯發科 (2454-TW) 更漲逾 4%，PCB 族群強勢，欣興 (3037-TW) 漲半根停板、臻鼎 - KY(4958-TW) 也漲約 3%，AI 相關的緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW) 也長進 3%。

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