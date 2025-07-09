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〈台股開盤〉跌逾百點後翻紅護月線 關稅銅漲 線纜股走強

鉅亨網記者彭昱文 台北


美國關稅變數干擾持續，台股今 (9) 日開低，以 22253.17 點開出、下跌 109.1 點，早盤低檔震盪後翻紅站上月線，今日估量仍低迷、僅約 2800 億元，而在美國將對進口銅課徵 50% 關稅下，第一銅直奔亮燈漲停、電線電纜族群也大漲。

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〈台股開盤〉跌逾百點後翻紅護月線 關稅銅漲 線纜股走強。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW) 開盤 1070 元，下跌 10 元，不過，鴻海 (2317-TW) 相對有撐、聯發科 (2454-TW) 更漲逾 4%，PCB 族群強勢，欣興 (3037-TW) 漲半根停板、臻鼎 - KY(4958-TW) 也漲約 3%，AI 相關的緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW) 也長進 3%。


美國總統川普宣佈對所有進口銅課徵 50% 關稅，國際銅期貨價格飆漲，第一銅 (2009-TW) 開盤帶量挑空漲停，而電線電纜族群也被視為銅價上漲受惠族群，榮星 (1617-TW)、華榮 (1608-TW) 早盤均大漲 7%、大亞 (1609-TW)、華新 (1605-TW) 等也漲逾 2%。

法人分析，目前市場主要還是觀望台灣銷美的稅率拍板，若在 15-25% 的區間，可望迎來一掃變數的短線反彈行情。

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倫敦銅(期貨3月)9790.5-0.4%
台積電1090+0.93%
大亞36.45+0.14%
華榮25.95+3.18%
榮星15.9+3.92%
第一銅34.75+7.92%
智邦796+4.74%
緯穎2560+5.79%
臻鼎-KY113.5+3.65%
欣興122.5+5.60%
聯發科1355+6.69%
鴻海161+1.26%
華新19.7-0.25%

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