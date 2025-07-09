國巨將與芝浦電子召開第三次會議 進一步探討協同效益
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 宣布，與日本芝浦電子雙方同意，將於 7 月 17 日至 18 日於台北召開第三次會議，進一步並更有建設性的探討雙方可能的協同效益。
國巨表示，該會議將延續 6 月 18 日展開的開放且深入的對話，誠摯期盼持續與芝浦深化合作互動，並交流未來業務策略，進一步增進彼此的理解與信任，也將針對芝浦近日提供的問卷，審慎且積極的態度予以回覆。
芝浦為負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，國巨在 5 月 9 日宣布發動芝浦發動公開收購，以每股 4300 日元、收購 100% 股權，但隨著日本軸承廠美蓓亞三美也表態有意公開收購芝浦，國巨也二度提高收購價至每股 6200 日元。
而國巨收購芝浦案在 6 月 25 日已獲台灣經濟部投資審議委員會核准，但公司接獲日本主管機關通知，《外匯及對外貿易法》審查等待期延長，因此目前國巨對芝浦電子的公開收購截止日也延至 7 月 15 日。
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