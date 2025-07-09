鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-09 15:47

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華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠與共同執行長許先越今 (9) 日出席「AI 電資大聯盟」捐贈啟動典禮，許先越受訪表示，美國對台灣關稅稅率尚未公布，加上匯率變動等不可控因素，對於下半年 PC 市況坦言「很難講」，他強調目前只能靜觀其變，待關稅確定後再決定如何調整應對策略。

華碩面臨關稅匯率雙重變數 許先越：下半年PC市況很難說。(圖：shutterstock)

許先越指出，美國總統川普常有出人意料的行動，華碩目前採取過去既定的應對策略做準備。由於關稅政策與匯率都存在極大變數，公司將盡量降低外部變動對整體營運的衝擊。

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在應對策略方面，華碩持續強化產品創新與差異化競爭力，近期推出的 ROG Xbox Ally 新品展現公司在創新產品領域的耕耘成果，許先越表示，匯率是不可控因素，華碩會專注於內部可控制的事項，包括縮短零組件在公司的停留時間以減少匯率衝擊。

美國總統川普預告將在美東時間週三早上公布 7 國關稅稅率，下午還會公布更多國家稅率，是否包含台灣各界密切關注。