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國巨繳最佳6月、Q2營收創單季新高 客戶拉貨動能優於預期

鉅亨網記者彭昱文 台北


被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收為 110.56 億元，創同期新高，月增 8.27%、年增 10.53%；第二季營收 327.71 億元，則創單季新高，季增 5.36%、年增 4.31%，上半年營收 638.75 億元，也是同期最佳，年增 6.59%。

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國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

國巨表示，6 月營收較上月增加，主要是客戶拉貨動能優於預期，以及工作天數較多，而第二季營收季增逾 5%，也略優於公司先前法說會時所預估的季增低個位數百分比。


而若以美元換算，國巨 6 月營收月增 9.52%、年增 19.77%；第二季營收季增 11.94%、年增 8.91%；上半年營收則較去年同期增加 6.70%。

展望未來，國巨認為，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已逐漸達到健康水平，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

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國巨被動元件營收

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