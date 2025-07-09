鉅亨研報 2025-07-09 11:34

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009811（美國 50ETF）半年配息，009811 成分股鎖定美股市值前 50 大企業，追蹤的美國 50 指數，近 10 年的累積報酬率走勢優於 S&P500！往下閱讀 009811 的投資優勢、009811 怎麼買賣？投資人可把握 7/9-7/11 募集期間的 10 元發行價。

「美股版0050開募 ! 一檔台灣ETF打包全球龍頭企業股」(圖:shutterstock)

* 本文彙公開資訊僅供參考，本文提及之歷史數據統計，不代表未來投資之績效，投資人應審慎考量本身之需求與投資風險。

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* 基金之配息來源可能為收益平準金

一、009811 配息

009811 配息頻率：半年配

009811 收益分配來源可能來自收益平準金

009811 收益分配於每年 3、9 月底評價，首次配息評價時間為 2026 年 3 月底

二、009811 成分股

■009811 成分股：50 檔，聚焦美國市值最大 50 家藍籌股

■009811 成分股調整頻率：季調整，3、6、9、12 月

■009811 前十大成分股

009811 追蹤指數：美國 50 指數（NYSE U.S. 50 Index）

009811 指數追蹤方式：完全複製法

■009811 成分股篩選條件

四、009811 內扣費用

009811 經理費：150 億以下（含）0.35%，150 以上 0.3%

009811 保管費：150 億以下（含）0.12%，150 以上 0.1%

* 經理費、保管費自基金中扣除，投資人不需另外支付

五、009811 可以買嗎?

1. 美國 50 指數相比 S&P500 指數，修復速度快、回升力道強

2. 各國的 50 指數，過去十年以美國 50 指數表現最突出

各國 50 指數，過去 10 年的歷史報酬走勢 (%) 排名：

第一名、美股 50 指數，+294%

第二名、台灣 50 指數，+253%

第三名、印度 50 指數，+137%

3. 統一美國 50 ETF（009811）投資小檔案

009811 募集期間：7/9-7/11

009811 IPO：每股發行價為新台幣 10 元，IPO 入手價 1 萬元

009811 計價幣別：新台幣

009811 保管銀行：台灣銀行

009811 追蹤指數：美國 50 指數（NYSE U.S. 50 Index）

009811 指數追蹤方式：完全複製法

009811 經理費：150 億以下（含）0.35%，150 以上 0.3%

009811 保管費：150 億以下（含）0.12%，150 以上 0.1%

* 經理費、保管費自基金中扣除，投資人不需另外支付

六、009811 怎麼買賣

1、009811 募集期間

2025/7/9-7/11 投資人若想把握 10 元發行價格，下載永豐金證券「大戶豐 APP」三步驟輕鬆申購 009811。

2、009811 掛牌上市後

可直接使用大戶豐 APP「零股 / 整張交易」買進。

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