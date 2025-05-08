加碼再加碼！國巨二度調高對芝浦電子收購價 已較原始出價高出44%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-08 17:10

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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告，二度上調對日本感測器廠芝浦電子 (Shibaura Electronics)的公開收購價，來到每股 6200 日元，再次超越日本軸承廠美蓓亞三美上調後的 5500 日元。

國巨也公告 4 月營收 115.03 億元，創歷史單月新高，月增 3.62%，年增 7.48%；累計前 4 月營收 426.07 億元，年增 8.67%，同為歷史最佳。公司表示，單月營收成長主要受惠五一連假前的備貨需求，以及因應關稅不確定性而提前拉貨的效應。

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針對芝浦電子收購案，國巨在 2 月時宣布將以每股 4300 日元公開收購，美蓓亞三美隨後宣布以 4500 日元提出公開收購要約 (TOB)；國巨到 4 月中將收購價提高至每股 5400 日元，美蓓亞三美 5 月初跟進提高到 5500 日元，國巨今日進一步提高至 6200 日元，較一開始提出的 4300 日元高出 44%。

國巨強調，本案經獨立專家採用市場法及市價法等評估方式評估，並考量收購溢價，以每股現金 6200 日圓收購芝浦電子之普通股尚屬合理，且未來可整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務，故收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。