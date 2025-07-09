鉅亨網編輯林羿君 2025-07-09 11:54

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超微電腦 (SMCI-US) 執行長梁見後 (Charles Liang) 在 9 日播出的 CNBC 採訪中表示，該公司計劃增加在歐洲的投資，包括擴大 AI 伺服器的本地化生產。

跟進輝達腳步 超微宣布擴大歐洲投資生產。(圖:shutterstock)

超微的伺服器搭載輝達晶片，是訓練和部署大型 AI 模型的關鍵設備。目前在荷蘭設有生產基地，但可能進一步擴展至其他地區。

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梁見後在法國巴黎的 Raise 科技峰會上表示，由於歐洲的需求增長非常快，他已決定進一步加大投資，包括製造業佈局。他還稱：「需求是全球性的，且未來多年將持續增長。」

梁見後發表上述言論的不到一個月前，輝達執行長黃仁勳訪問了歐洲各地，簽署了基礎設施協議，並敦促該地區提高其運算能力。

隨著 OpenAI 的 ChatGPT 熱潮推升輝達晶片需求，超微業績跟著水漲船高，股價在 2024 年 3 月創下歷史新高。然而由於市場對其財務報告的擔憂，該股已較歷史高點下跌約 60% 。不過超微已於 2 月提交了 2024 財年的延期財務報告，緩解了這些擔憂。