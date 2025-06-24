美超微計劃發行20億美元可轉債 股價重挫近10%
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
據《CNBC》周一 (23 日) 報導，美超微 (SMCI-US) 宣布計劃發行 20 億美元可轉換公司債，到期日為 2030 年。由於可轉債最終轉換為股票可能稀釋現有股東權益，公司股價通常在宣布此類融資計劃後下跌，美超微股價周一重挫近 10%。
受惠於對輝達 (NVDA-US)GPU 晶片需求激增，美超微業務蓬勃發展。該公司在新聞稿中表示，計劃將發行所得用於「一般企業用途，包括為成長和業務擴張提供營運資金」。公司也表示將投入約 2 億美元從債券發行商手中回購自家股票。
美超微周一收盤下跌 9.77％，報 40.89 美元。
股價今年漲逾 35%
儘管周一股價下滑，美超微股價今年以來仍上漲逾 35%，因其仍是少數能在輝達、超微 (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 新晶片開始出貨後，立即銷售相關系統的伺服器製造商之一。
華爾街預期科技大廠將投入數千億美元建設 AI 資料中心，美超微可望受惠。美國總統川普 5 月訪問中東期間，美超微也獲得沙烏地阿拉伯一座資料中心的重要合約。
Raymond James 分析師上月在報告中寫道，美超微「已成為 AI 優化基礎設施的市場領導者」，指出該公司 70% 的營收來自 AI 業務。該分析師建議買進該股。
可轉債市場升溫
《彭博》數據顯示，此次發行正值美國可轉債市場復甦之際，今年迄今已募資 392 億美元，超越去年同期的 351 億美元。美超微此次發行條件極為優惠，票面利率僅 0% 至 0.5%，轉換溢價為 32.5% 至 37.5%。
美超微在 5 月時調降 2025 財年指引，並選擇不重申先前預測的 2026 財年 400 億美元銷售目標，原因是關稅和 AI 晶片取得的不確定性。該股雖已收復部分跌幅，但仍遠低於 2 月創下的年度高點。
值得注意的是，美超微 2024 年經歷動盪一年，主要因會計違規指控，被迫向 SEC 重新提交財務報表以避免從那斯達克下市。該公司隨後更換新審計事務所、撤換財務長並增加董事會成員，以挽回投資人的信心。
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