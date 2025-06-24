美超微計劃發行20億美元可轉債 股價重挫近10%

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-24 06:45

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據《CNBC》周一 (23 日) 報導，美超微 (SMCI-US) 宣布計劃發行 20 億美元可轉換公司債，到期日為 2030 年。由於可轉債最終轉換為股票可能稀釋現有股東權益，公司股價通常在宣布此類融資計劃後下跌，美超微股價周一重挫近 10%。

美超微計劃發行20億美元的可轉債以擴張AI業務、助力公司成長。(圖:Shutterstock)

受惠於對輝達 (NVDA-US)GPU 晶片需求激增，美超微業務蓬勃發展。該公司在新聞稿中表示，計劃將發行所得用於「一般企業用途，包括為成長和業務擴張提供營運資金」。公司也表示將投入約 2 億美元從債券發行商手中回購自家股票。

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美超微周一收盤下跌 9.77％，報 40.89 美元。

股價今年漲逾 35%

美超微股價今年以來上漲超過 35%，不過仍距離二月高峰有一段距離。（圖：Google 財經）

華爾街預期科技大廠將投入數千億美元建設 AI 資料中心，美超微可望受惠。美國總統川普 5 月訪問中東期間，美超微也獲得沙烏地阿拉伯一座資料中心的重要合約。

Raymond James 分析師上月在報告中寫道，美超微「已成為 AI 優化基礎設施的市場領導者」，指出該公司 70% 的營收來自 AI 業務。該分析師建議買進該股。

可轉債市場升溫

《彭博》數據顯示，此次發行正值美國可轉債市場復甦之際，今年迄今已募資 392 億美元，超越去年同期的 351 億美元。美超微此次發行條件極為優惠，票面利率僅 0% 至 0.5%，轉換溢價為 32.5% 至 37.5%。

美超微在 5 月時調降 2025 財年指引，並選擇不重申先前預測的 2026 財年 400 億美元銷售目標，原因是關稅和 AI 晶片取得的不確定性。該股雖已收復部分跌幅，但仍遠低於 2 月創下的年度高點。