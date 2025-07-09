營收速報 - 2025年7月9日台股中小型公司6月營收一覽（新增398家）
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2025年7月9日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計793家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|泰福-KY-生技醫療業
|2,656萬
|997.6%
|世紀樺欣-綠能環保
|3.42億
|485.3%
|榮炭-電子零組件業
|1.30億
|432.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|大城地產-建材營造業
|8.47億
|2566545.5%
|華固-建材營造業
|20.10億
|59011.4%
|皇將-生技醫療業
|2.51億
|408.0%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達793家。其中營收年增大於 25％有176家，年增小於-20％有124家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|61家
|介於10～50億
|>= 0%
|128家
|介於10～50億
|< 0%
|94家
|介於10～50億
|<= -20%
|79家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|115家
|小於10億
|>= 0%
|179家
|小於10億
|< 0%
|91家
|小於10億
|<= -20%
|79家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台睿-生技醫療業
|357萬
|2451.4%
|樂迦再生-生技醫療業
|270萬
|1082.9%
|泰福-KY-生技醫療業
|2,656萬
|997.6%
|皇龍-建材營造業
|3,701萬
|748.9%
|世紀樺欣-綠能環保
|3.42億
|485.3%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|大城地產-建材營造業
|8.47億
|2566545.5%
|華固-建材營造業
|20.10億
|59011.4%
|台睿-生技醫療業
|357萬
|20911.8%
|華友聯-建材營造業
|11.94億
|1457.4%
|天剛-資訊服務業
|11萬
|1457.1%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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