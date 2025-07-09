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營收速報 - 2025年7月9日台股中小型公司6月營收一覽（新增398家）

鉅亨網新聞中心


本次公布6月營收一覽

截至台北時間2025年7月9日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計793家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
泰福-KY-生技醫療業 2,656萬 997.6%
世紀樺欣-綠能環保 3.42億 485.3%
榮炭-電子零組件業 1.30億 432.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
大城地產-建材營造業 8.47億 2566545.5%
華固-建材營造業 20.10億 59011.4%
皇將-生技醫療業 2.51億 408.0%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達793家。其中營收年增大於 25％有176家，年增小於-20％有124家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 61家
介於10～50億 >= 0% 128家
介於10～50億 < 0% 94家
介於10～50億 <= -20% 79家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 115家
小於10億 >= 0% 179家
小於10億 < 0% 91家
小於10億 <= -20% 79家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
台睿-生技醫療業 357萬 2451.4%
樂迦再生-生技醫療業 270萬 1082.9%
泰福-KY-生技醫療業 2,656萬 997.6%
皇龍-建材營造業 3,701萬 748.9%
世紀樺欣-綠能環保 3.42億 485.3%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
大城地產-建材營造業 8.47億 2566545.5%
華固-建材營造業 20.10億 59011.4%
台睿-生技醫療業 357萬 20911.8%
華友聯-建材營造業 11.94億 1457.4%
天剛-資訊服務業 11萬 1457.1%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收6月營收生技醫療業台睿生技醫療業泰福-KY

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泰福-KY53.9+4.86%
大城地產35.5+0.28%
華固116+0.87%
皇將21.7+0.46%
皇龍25.85+0.00%
華友聯119.5+0.00%
天剛44+0.57%
世紀樺欣94.2-0.58%
榮炭21.1+1.30%
台睿23.3+2.96%
樂迦再生21.2-0.56%

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