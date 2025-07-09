格羅方德宣布收購MIPS 搶RISC-V與AI商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-09 12:04

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格羅方德 (GFS-US) 今 (9) 日宣布，收購 RISC-V IP 供應商 MIPS，預計此次策略性收購將擴展公司的客製化 IP 組合，有助公司憑藉 IP 和軟體能力進一步提升製程技術的差異化。

半導體設備與晶圓廠示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

格羅方德董事長暨營運長 Niels Anderskouv 表示，MIPS 擁有豐富的經驗，能夠為關鍵型應用提供量身訂製的高效、可擴展的運算 IP，與不同市場對 AI 平台不斷變化的需求在策略上相契合。

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透過此次收購，格羅方德將拓展自身能力，為客戶提供更靈活、基於 RISC-V 的開放平台解決方案，並結合差異化的製程技術和世界一流的製造能力，幫助 MIPS 打造世界級的產品。此次收購將是 MIPS 邁出的堅實一步，將進一步提升汽車、工業和資料中心基礎設施等廣泛應用領域的效率和性能邊界。

MIPS 近期拓展 RISC-V 處理器 IP 產品線，推出了 Atlas 產品組合。 Atlas 產品組合是一套全面的運算核心，專為即時處理和應用處理而設計，並包含專用的 AI 邊緣處理核心。此外，MIPS 還推出 Atlas Explorer，這是一個虛擬平台，能夠優化效能、功耗和麵積，從而在設計週期內實現左移。

MIPS 執行長 Sameer Wasson 表示，格羅方德憑藉其安全可靠的全球製造網絡，在提供差異化技術方面擁有卓越的業績，這將增強公司加速創新和拓展解決方案的能力，從而在 AI 領域釋放新的機遇，並為客戶創造更大的價值。