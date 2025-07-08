鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-08 18:58

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關稅談判未果 外資回頭小買3.5億元 華航、中信金遭棄息賣出。 (圖：shutterstock)

觀察今日三大法人籌碼動向，其中外資買超 3.5 億元；自營商買超 44.79 億元；投信賣超 0.56 億元；三大法人合計買超 47.74 億元。期貨部分，外資在期貨加空 788 口，累計外資期貨淨空單為 5.75 萬口，投信則在期貨多單增加 1,322 口。

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今日台積電尾盤在尾盤大單敲進 6,690 張下，收 1,080 元平盤，成交量增至 2.74 萬張，也讓台股尾盤跌幅收斂，三大法人由賣轉買 338 張，自營商連 4 買超台積電 1,693 張。

觀察外資今日買超，前 4 名以金融股最多，以台新金買超 1.2 萬張居冠，元大金買超 1.1 萬張、合庫金買超 1 萬張、彰銀買超 0.8 萬張。

外資在賣超部分，以中信金賣超 2.9 張最多，華航賣超 2.2 萬張、凱基金賣超 1.8 萬張、長榮航賣超 1.4 萬張，陽明、潤泰新賣超 1 萬張。

投信部分，前 2 名與外資對作，以華航買超 2.2 萬張最多、中信金買超 1.7 萬張、潤泰新買超 1.1 萬張、台新金買超 0.8 萬張、仁寶買超 0.6 萬張。

投信在賣超調節部分，以新光金賣超 1.3 萬張最高、大聯大賣 1.2 萬張，亞泥、國票金賣超 0.6 萬張，材料 *-KY 賣超 0.3 萬張。

法人表示，美國在公告 14 國對等關稅，台灣並未在名單上，市場預期 8 月 1 日執行大限前，關稅談判變數仍在，市場觀望氣氛濃厚，加上量能依舊不足 3,000 億元，指數再次回測月線，出現買盤支撐，成功留下影線，可作為短期支撐力道。