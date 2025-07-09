鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 10:50

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美國最高法院週二（8 日）裁定，美國總統川普有權推動大規模聯邦政府裁員與多個部門的組織縮編。此決定可能導致數萬名政府員工失業，徹底重塑聯邦官僚體系。

川普聯邦員工大裁員獲最高法院支持！白宮強調提升政府效率。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，這項裁決源於川普 2 月頒布的行政命令，要求各部門擬定裁員計畫，受影響的部門包括農業部、商務部、衛生與公共服務部、國務院、財政部與退伍軍人事務部等十多個單位。

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法院在未簽署的簡短裁決中表示，川普政府「很可能」成功證明其指令在其權力範圍內合法執行，是其擴張行政權限的最新勝利。自川普於 1 月重返白宮後，最高法院已數度在緊急程序中支持其施政方針，包括強硬移民措施。

此決定同時撤銷了舊金山聯邦地方法院法官 Susan Illston 在 5 月頒布的臨時禁令，當時她認為川普未經國會授權裁員，已超越總統職權。

川普裁員計畫仍面臨法律挑戰

儘管裁決為白宮掃除一大法律障礙，但法院強調尚未對具體裁員計畫的合法性作出裁定。未來相關方案仍可能因工會反對、法律限制與公務員保障條例而面臨挑戰。

白宮發言人 Harrison Fields 對裁決表示歡迎，強調這是川普政府實現「提升政府效率」的重大勝利。

然而，兩名不具名的白宮官員透露，此裁決不代表裁員可立即實施，仍有可能因法律與程序問題產生延遲，影響裁員的時間表與規模。

多個工會、非營利組織與地方政府已對川普裁員政策提出訴訟，指控此舉危及民主與公共服務，並承諾將持續透過司法途徑抗爭。原告警告，一旦裁員全面實施，可能造成數十萬乃至百萬聯邦員工失業。

根據路透與易普索（Reuters/Ipsos）四月的民調顯示，56% 的美國民眾支持縮減聯邦政府規模，40% 的人表示反對。其中共和黨支持率高達 89%，民主黨支持度則僅 26%。