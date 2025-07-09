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營收速報 - 均豪(5443)6月營收5.19億元年增率高達101.03％

鉅亨網新聞中心


均豪(5443-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.19億元，年增率101.03%，月增率14.14%。

今年1-6月累計營收為21.44億元，累計年增率11.61%。

最新價為87.3元，近5日股價下跌-4.09%，相關半導體類指數下跌-2.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-509 張
  • 外資買賣超：-454 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-55 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 5.19億 101% 14%
25/5 4.54億 51% 34%
25/4 3.39億 -0% 37%
25/3 2.47億 -28% -18%
25/2 3.00億 35% 5%
25/1 2.85億 -38% -48%

均豪(5443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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