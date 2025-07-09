營收速報 - 均豪(5443)6月營收5.19億元年增率高達101.03％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為21.44億元，累計年增率11.61%。
最新價為87.3元，近5日股價下跌-4.09%，相關半導體類指數下跌-2.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-509 張
- 外資買賣超：-454 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-55 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|5.19億
|101%
|14%
|25/5
|4.54億
|51%
|34%
|25/4
|3.39億
|-0%
|37%
|25/3
|2.47億
|-28%
|-18%
|25/2
|3.00億
|35%
|5%
|25/1
|2.85億
|-38%
|-48%
均豪(5443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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