南韓電信業者導入物聯智慧雲端平台 高毛利 SaaS 訂閱服務助攻營收創高

鉅亨網新聞中心 2025-07-09 08:40

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南韓電信業者導入物聯智慧旗下 以 Kalay Cloud VMS 為核心的雲端安控平台。(圖/物聯智慧提供)

台灣物聯網雲端解決方案業者物聯智慧 (6565-TW) 再傳捷報，成功進軍南韓市場，獲得當地電信業者青睞，採用其以 Kalay Cloud VMS 為 核心的雲端安控平台。此合作不僅彰顯物聯智慧長期深耕安控相關領域的技術實力，更 突顯其國際市場競爭力。受惠於海外訂單穩健成長，物聯智慧 2024 年全年營收年增率 達 71%，2025 年上半年營運表現持續亮眼，累計營收成長率也已超過 40%，充分展現 其高毛利 SaaS 訂閱服務在全球市場的發展潛力。

南韓電信業者導入物聯智慧旗下以 Kalay Cloud VMS 為核心的雲端安控平台，將服務升 級為以雲端為基礎的營運模式。透過 TUTK 核心技術，業者可快速整合市面上不同品牌 與通訊協議的攝影機、NVR、XVR 等監控設備，並即刻啟用雲端功能。其雲端安控平台 營收模式可依設備數量收取雲端年管理費，並提供事件和全時雲端錄影等訂閱制服務， 以及多樣化的 AI 影像辨識應用作為進階選購項目。此外，安控管理人員可透過手機 App 遠端即時掌握設備狀態與影像畫面，大幅提升管理效率與整體服務彈性。

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除本次與南韓電信業者合作成果外，物聯智慧亦積極拓展東北亞市場版圖。近年與日本 最大電信集團 NTT 旗下子公司 NTT AgriTechnology 合作，推動「遠距智慧農業支援系統」，助力智慧農業的發展；同時，物聯智慧也與日本電信業者和日本有線電視業者建立 長期合作關係，攜手為日本家庭用戶提供穩定且安全的雲端影像監控服務。

因應全球市場對安控應用的需求持續升溫，物聯智慧積極深化與國際電信業者合作，並 逐步拓展高毛利的訂閱制雲端服務，以建立穩健的營運模式與長期競爭優勢。隨著與國 際電信商合作案陸續落地，物聯智慧的市場重心已從原本聚焦於消費型設備，穩步推進 成為為電信營運商提供專業雲端安控平台的供應商，進一步鞏固其在國際安控相關產業 中的關鍵定位。