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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至885元，幅度約4.49%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由847元上修至885元，調升幅度4.49%。其中最高估值1100元，最低估值650元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。

貿聯-KY(3665-TW)今(8日)收盤價為879元。近5日股價上漲3.66%，相關其他電子近5日下跌2.78%，集中市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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