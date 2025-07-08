營收速報 - 僑威(3078)6月營收9.63億元年增率高達43.86％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為59.67億元，累計年增率44.05%。
最新價為82.3元，近5日股價下跌-1.44%，相關電子零組件類指數下跌-1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3412 張
- 外資買賣超：-6680 張
- 投信買賣超：+3395 張
- 自營商買賣超：-127 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|9.63億
|44%
|-8%
|25/5
|10.48億
|42%
|-6%
|25/4
|11.17億
|53%
|2%
|25/3
|10.98億
|44%
|38%
|25/2
|7.93億
|80%
|-16%
|25/1
|9.47億
|18%
|-2%
僑威(3078-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為資訊用電源供應器制造買賣/工業用電源制造買賣。通訊用電源制造買賣/外接式電源。外接盒/機殼/投影機等產品制造買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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