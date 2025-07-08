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營收速報 - 僑威(3078)6月營收9.63億元年增率高達43.86％

鉅亨網新聞中心


僑威(3078-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣9.63億元，年增率43.86%，月增率-8.09%。

今年1-6月累計營收為59.67億元，累計年增率44.05%。

最新價為82.3元，近5日股價下跌-1.44%，相關電子零組件類指數下跌-1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3412 張
  • 外資買賣超：-6680 張
  • 投信買賣超：+3395 張
  • 自營商買賣超：-127 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 9.63億 44% -8%
25/5 10.48億 42% -6%
25/4 11.17億 53% 2%
25/3 10.98億 44% 38%
25/2 7.93億 80% -16%
25/1 9.47億 18% -2%

僑威(3078-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為資訊用電源供應器制造買賣/工業用電源制造買賣。通訊用電源制造買賣/外接式電源。外接盒/機殼/投影機等產品制造買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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