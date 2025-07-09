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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至35.52元，預估目標價為942.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由35.17元上修至35.52元，其中最高估值41.12元，最低估值32.53元，預估目標價為942.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值41.12(38)48.7557.12
最低值32.53(32.53)37.9546.97
平均值36.19(35.51)42.2451.91
中位數35.52(35.17)40.0750.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值223,072,000261,962,000297,805,000
最低值181,545,000194,989,000239,477,500
平均值193,447,140222,626,090264,161,770
中位數186,151,080215,389,110252,362,980

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.4915.9914.648.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,424,74484,188,42677,205,22359,598,681

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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