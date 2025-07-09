鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至35.52元，預估目標價為942.5元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由35.17元上修至35.52元，其中最高估值41.12元，最低估值32.53元，預估目標價為942.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|41.12(38)
|48.75
|57.12
|最低值
|32.53(32.53)
|37.95
|46.97
|平均值
|36.19(35.51)
|42.24
|51.91
|中位數
|35.52(35.17)
|40.07
|50.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|223,072,000
|261,962,000
|297,805,000
|最低值
|181,545,000
|194,989,000
|239,477,500
|平均值
|193,447,140
|222,626,090
|264,161,770
|中位數
|186,151,080
|215,389,110
|252,362,980
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.49
|15.99
|14.64
|8.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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