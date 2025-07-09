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營收速報 - 環宇-KY(4991)6月營收2.10億元年增率高達59.99％

鉅亨網新聞中心


環宇-KY(4991-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2.10億元，年增率59.99%，月增率62.15%。

今年1-6月累計營收為9.63億元，累計年增率18.15%。

最新價為141元，近5日股價上漲17.99%，相關半導體類指數下跌-2.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4774 張
  • 外資買賣超：+1289 張
  • 投信買賣超：+3546 張
  • 自營商買賣超：-61 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2.10億 60% 62%
25/5 1.30億 -23% -11%
25/4 1.45億 -14% -40%
25/3 2.41億 59% 66%
25/2 1.46億 43% 69%
25/1 8,620萬 -8% -58%

環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收環宇-KY

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