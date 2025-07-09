營收速報 - 環宇-KY(4991)6月營收2.10億元年增率高達59.99％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為9.63億元，累計年增率18.15%。
最新價為141元，近5日股價上漲17.99%，相關半導體類指數下跌-2.34%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4774 張
- 外資買賣超：+1289 張
- 投信買賣超：+3546 張
- 自營商買賣超：-61 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2.10億
|60%
|62%
|25/5
|1.30億
|-23%
|-11%
|25/4
|1.45億
|-14%
|-40%
|25/3
|2.41億
|59%
|66%
|25/2
|1.46億
|43%
|69%
|25/1
|8,620萬
|-8%
|-58%
環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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