營收速報 - 國光生(4142)6月營收1.00億元年增率高達39.65％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1.81億元，累計年增率46.12%。
最新價為16.4元，近5日股價下跌-3.32%，相關生技醫療下跌-6.77%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-113 張
- 外資買賣超：-98 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1.00億
|40%
|2146%
|25/5
|446萬
|223%
|13%
|25/4
|396萬
|-41%
|33%
|25/3
|297萬
|-91%
|-59%
|25/2
|728萬
|-3%
|-88%
|25/1
|6,185萬
|1973%
|39%
國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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