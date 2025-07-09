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營收速報 - 國光生(4142)6月營收1.00億元年增率高達39.65％

鉅亨網新聞中心


國光生(4142-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1.00億元，年增率39.65%，月增率2146.48%。

今年1-6月累計營收為1.81億元，累計年增率46.12%。

最新價為16.4元，近5日股價下跌-3.32%，相關生技醫療下跌-6.77%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-113 張
  • 外資買賣超：-98 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1.00億 40% 2146%
25/5 446萬 223% 13%
25/4 396萬 -41% 33%
25/3 297萬 -91% -59%
25/2 728萬 -3% -88%
25/1 6,185萬 1973% 39%

國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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