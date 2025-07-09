鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-09 16:30

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今年夏天，全球金融市場最出人意料的「黑天鵝」事件，竟源自於日本的一碗米飯。這場看似普通的糧食危機，正演變成可能撼動全球金融體系的系統性風險。

一碗米飯引起蝴蝶效應！日本米荒恐引發金融災難 全球債市將迎來「日本時刻」？（圖：Shutterstock）

《華爾街見聞》報導，日本正面臨二戰過後最嚴重的稻米危機。過去一年，東京超市的米價飆漲近 100%，5 公斤裝的白米售價突破 4200 日元，創 30 年新高且儘管所費不貲，仍頻頻被搶購一空，限購措施成為常態。更令人擔憂的是，這場「米荒」正引發骨牌效應，衝擊日本政局、貨幣政策和債券市場，甚至可能演變為全球性金融危機。

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法國興業銀行最新報告示警，兩周後舉行的日本參議院選舉有 50% 的機率引發政府危機。若政局動盪，日本國債殖利率可能大幅攀升。在全球財政赤字居高不下、利率高度連動的背景下，日本債市若失控，可能觸發全球公債市場危機。

危機源頭可追溯至日本農業政策的長期扭曲。自 1970 年代起，日本政府為維持米價穩定，人為削減主食稻米產量，轉而補貼飼料稻米種植。這項政策雖暫時穩定米價，卻導致農業結構僵化，面對極端氣候和需求反彈時缺乏緩衝能力，2023 年的極端高溫天氣更是雪上加霜，導致日本今年夏季稻米供應嚴重短缺。

政治風暴正在加速醞釀。最新民調顯示，石破茂內閣支持率暴跌至 25.4%，創歷史新低。參議院選舉中，在野黨支持率首次超越執政聯盟。

在大選到來前夕，米價危機已成為壓倒性的民生議題，一位選民直言：「我不知道這屆政府能否解決吃飯問題。」

日本農林水產大臣小泉進次郎雖緊急釋放儲備米並設定「目標價」，但超市秒殺、黃牛炒作的現象反而加劇了市場不信任。

日本央行 (BOJ) 正陷入前所未有的政策困境。雖然整體通膨漲幅溫和，但稻米作為 CPI 重要權重項目，民眾實際感受到的通膨壓力遠超過統計數據。BOJ 恐被迫升息來應對通膨預期，但對於結構性供給衝擊，BOJ 則束手無策。

更危險的是，在財政刺激與貨幣寬鬆的政策組合下，日本正面臨前所未有的債務風險。日本國債規模現已超過 GDP 的 260%，政局動盪恐引發債市拋售潮。

此外，這場危機的外溢效應令人擔憂。作為全球最大主權債務國，日本債市波動將直接影響全球利率水準。

對此瑞銀警告若政治不確定性加劇，美元兌日元匯率恐衝擊 150 關口。日美貿易談判也面臨變數，美國可能藉此施壓日本開放米市場。

法國興業銀行指出，日本這場選舉將成為「全球市場的壓力測試」。若執政的自民黨失去多數席位，市場將重新評估日本國債的「無風險」屬性，恐引發跨市場調整。更深遠的影響在於，這場危機揭露全球治理體系的脆弱性。