鉅亨網編輯林羿君 2025-07-09 15:10

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美國前總統川普上次推出如此高額關稅時，金融市場震動，消費者信心崩潰，他的民意支持度也隨之暴跌。僅僅 3 個月後，他卻賭定這次會有所不同。

上次嚇壞全球！川普關稅帝君賭定「這次不一樣」。(圖:shutterstock)

在本週宣布的新一輪關稅中，川普基本上將整個世界經濟與他本能的信念綁在一起，認為進口稅將為美國帶來工廠就業機會和更強勁的增長，而非許多經濟學家預測的通膨和經濟放緩。

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週二，他告訴內閣，過去沒有積極部署關稅的總統是「愚蠢的」。作為一名推銷員，川普補充說，試圖與世界其他國家談判貿易協議「太耗時」，因此本週直接寄送列有商品關稅稅率的信件，這樣做反而更簡單。

這些信件標誌著與他自稱的 4 月 2 日白宮「解放日」活動有所不同，當時他展示了帶有稅率的宣傳板，這一選擇導致了短暫的市場崩潰，並開啟了為期 90 天的 10% 基線關稅談判期，該談判期將於本週三結束。川普反而選擇發送帶有隨機大小寫、標點符號和其他格式問題的制式信件。

川普談到他的信件時說：「這是一種更好的方式。這是一種更強有力的方式。我們給他們寄一封信。你讀了這封信。我認為它寫得很好。而且，裡面只是一個小數字：你將支付 25%、35%。我們有些是 60%、70%。」

當川普說這些話時，他還沒有發出任何關稅稅率高於 40% 的信件，他週一對寮國和緬甸徵收了 40% 的關稅。他計劃對日本和韓國這兩個被認為對遏制中國經濟影響力至關重要的主要貿易夥伴和盟友徵收 25% 的關稅。迄今為止，已收到關稅通知的 14 個國家領導人希望在 8 月 1 日更高稅率生效前進行談判。

川普說：「我想說，在每一個案例中，我對待他們都比他們多年來對待我們更好。」週二晚間，川普在 Truth Social 上發文表示，他將於週三上午向「至少 7 個國家」發布信件，下午還將發布更多信件。

三種可能的結果

川普的這種做法與過去半個世紀以來主要貿易協定產生的方式大相徑庭，傳統談判通常需要數年時間才能解決國家間複雜的分歧。這場政治和經濟賭注可能產生三種結果，每種結果都可能徹底重塑國際事務和川普的政治遺產：

關稅促進增長： 川普可能證明大多數經濟專家是錯誤的，關稅確實如他所承諾的那樣帶來經濟增長。 再度退縮： 他可能在 8 月 1 日關稅生效前再次在關稅問題上退縮，重演「川普總會退縮」（Trump Always Chickens Out, TACO）現象。 經濟損害： 他可能以損害經濟的方式，反噬去年幫助他重返白宮的社區，並傷害因關稅而處於財政劣勢的國家。

俄勒岡州民主黨參議員羅恩 · 懷登表示，川普的信件「將他的關稅煉獄又延長了一個月」，這實際上凍結了美國經濟，因為企業執行長、外國領導人和消費者都不清楚川普在對外貿易上的實際策略。

懷登補充說：「川普開創的 TACO 談判策略正在讓他的威脅越來越不可信，並降低我們的貿易夥伴與我們達成妥協的意願。沒有跡象表明他更接近達成真正有助於美國工人和企業的持久貿易協議。」

康乃爾大學經濟學家張文東表示：「透過浮動高達 40% 甚至 100% 的關稅，本屆政府已經『正常化』了 25% 的關稅上調，然而這仍然是現代史上最具侵略性和破壞性的關稅舉措之一。這種逐步揭示的方式，矛盾地說，反而有可能使原本被認為異常大規模的關稅上調正常化。」

其他人則認為川普是持續混亂的源頭，這些信件及其隨機的關稅稅率表明其政府內部缺乏真正的政策制定過程。

美國企業研究所（一個右傾智庫）高級研究員德斯蒙德 · 拉赫曼表示：「這實際上只是驗證了這項政策是雜亂無章的，他們是憑感覺行事，沒有真正的策略。」

關稅將產生多少收入的疑問

隨著川普 90 天關稅談判期的結束，截至週一，他已向 14 個國家發出了信件，對進口商品徵收 25% 至 40% 不等的關稅。他週二表示將簽署命令，對銅徵收 50% 的關稅，並補充說，在某個時候，藥品可能面臨高達 200% 的關稅。所有這些都建立在他現有對鋼鐵和鋁徵收的 50% 關稅、對汽車徵收的 25% 關稅，以及對加拿大、墨西哥和中國的單獨進口稅之上。

牛津經濟諮詢公司全球經濟研究總監本 · 梅表示：「顯而易見的推論是，市場目前對川普是否會執行這些關稅持懷疑態度，或者他們認為將達成妥協。這可能是關鍵因素。」

梅表示，這些關稅可能會降低美國家庭收入的增長，但不會導致收入絕對縮水。

川普曾表示，他的關稅將彌補美國的貿易逆差，儘管目前尚不清楚他為何會針對突尼西亞等與美國貿易量相對較小的國家。政府官員表示，未來十年數兆美元的關稅收入將有助於抵消其 2017 年減稅政策（已於上週五簽署成為法律）的延續和擴大所帶來的收入損失。

根據兩黨政策中心的數據，聯邦政府今年迄今已徵收 982 億美元的關稅收入，是去年同期的一倍多。

在週二的內閣會議上，財政部長貝森特表示，到今年年底，關稅收入可能「遠超 3000 億美元」。貝森特補充說，他們「不同意」國會預算辦公室估計關稅將在 10 年內帶來 2.8 兆美元的收入，「我們認為這個數字可能偏低」。

日本、韓國、馬來西亞、緬甸、泰國、柬埔寨和南非等國政府均表示，希望與川普就關稅問題進行進一步談判，儘管目前尚不清楚這是否可行，因為川普曾表示舉行所有這些會議將「過於複雜」。