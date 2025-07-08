營收速報 - 智邦(2345)6月營收245.43億元年增率高達184.76％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1,033.55億元，累計年增率138.92%。
最新價為760元，近5日股價上漲1.1%，相關通信網路下跌-2.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2088 張
- 外資買賣超：+1778 張
- 投信買賣超：-45 張
- 自營商買賣超：+355 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|245.43億
|185%
|34%
|25/5
|182.80億
|108%
|3%
|25/4
|177.82億
|153%
|3%
|25/3
|173.17億
|127%
|34%
|25/2
|129.08億
|142%
|3%
|25/1
|125.25億
|113%
|-19%
智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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