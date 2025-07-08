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營收速報 - 智邦(2345)6月營收245.43億元年增率高達184.76％

鉅亨網新聞中心


智邦(2345-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣245.43億元，年增率184.76%，月增率34.26%。

今年1-6月累計營收為1,033.55億元，累計年增率138.92%。

最新價為760元，近5日股價上漲1.1%，相關通信網路下跌-2.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2088 張
  • 外資買賣超：+1778 張
  • 投信買賣超：-45 張
  • 自營商買賣超：+355 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 245.43億 185% 34%
25/5 182.80億 108% 3%
25/4 177.82億 153% 3%
25/3 173.17億 127% 34%
25/2 129.08億 142% 3%
25/1 125.25億 113% -19%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收智邦

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