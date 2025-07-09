營收速報 - 2025年7月9日台股大型公司6月營收一覽（新增42家）
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2025年7月9日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計78家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|亞昕-建材營造業
|7.72億
|1410.9%
|矽統-半導體業
|2.67億
|1402.9%
|智邦-通信網路業
|245.43億
|184.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|亞昕-建材營造業
|7.72億
|186.5%
|矽統-半導體業
|2.67億
|44.3%
|臺企銀-金融保險業
|36.24億
|37.1%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達78家。其中營收年增大於 25％有12家，年增小於-20％有13家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|12家
|大於50億
|>= 0%
|31家
|大於50億
|< 0%
|22家
|大於50億
|<= -20%
|13家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|亞昕-建材營造業
|7.72億
|1410.9%
|矽統-半導體業
|2.67億
|1402.9%
|智邦-通信網路業
|245.43億
|184.8%
|愛山林-建材營造業
|18.62億
|172.4%
|緯創-電腦及週邊設備業
|2,091.82億
|135.6%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|亞昕-建材營造業
|7.72億
|186.5%
|京城銀-金融保險業
|10.25億
|58.8%
|宏達電-通信網路業
|3.20億
|46.3%
|矽統-半導體業
|2.67億
|44.3%
|臺企銀-金融保險業
|36.24億
|37.1%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉美元持穩 市場觀望關稅後續發展
- 美元兌加元報1.3651,關注加拿大6月PMI數據
- 【債券通】金管局公布離岸人民幣債券回購業務優化安排
- 歐元兌美元報1.1750,德國5月貿易順差升至184億歐元
上一篇
下一篇