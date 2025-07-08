鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估上修至27.2元，預估目標價為930元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對富世達(6805-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.64元上修至27.2元，其中最高估值30.69元，最低估值25.21元，預估目標價為930元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|30.69(30.69)
|45.51
|63.03
|最低值
|25.21(25.21)
|37.55
|53.8
|平均值
|27.15(27.14)
|41.54
|58.63
|中位數
|27.2(26.64)
|40.91
|59.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12,513,530
|16,966,450
|22,541,230
|最低值
|10,155,000
|12,644,000
|18,028,000
|平均值
|11,199,630
|14,838,640
|20,584,690
|中位數
|11,216,120
|15,254,000
|21,184,850
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|17.9
|10.18
|9.33
|9.29
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,187,690
|5,643,893
|5,013,879
|5,020,326
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電領軍AI全線拉抬 CPO、BBU逆轉勝 7月必買新飆股！
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估下修至26.64元，預估目標價為930元
- 搭上趨勢！機會絕對不只有一次、緯穎、雙鴻、漢唐、神盾、意騰-KY、智通*、小神盾
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估上修至27.2元，預估目標價為930元
下一篇