鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調升至254元，幅度約3.89%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台燿(6274-TW)提出目標價估值：中位數由244.5元上修至254元，調升幅度3.89%。其中最高估值290元，最低估值172元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予台燿(6274-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀0位。
台燿(6274-TW)今(9日)收盤價為248.5元。近5日股價上漲3.23%，相關電子零組件類指數近5日下跌1.53%，櫃買市場加權指數下跌1.72%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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