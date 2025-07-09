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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)目標價調升至942.5元，幅度約4.72%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)提出目標價估值：中位數由900元上修至942.5元，調升幅度4.72%。其中最高估值1100元，最低估值780元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予智邦(2345-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。

智邦(2345-TW)今(8日)收盤價為760元。近5日股價下跌0.39%，相關通信網路近5日下跌2.49%，集中市場加權指數下跌0.85%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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