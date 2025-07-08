智邦6月營收245億元連4月創新高 客戶需求持續強勁
鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠智邦 (2345-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收為 245.4 億元，受惠於客戶需求增加，不僅呈年月雙增，更首度突破 200 億大關，連 4 月創歷史新高；智邦為擴大公司在 AI 技術優勢，已經擴大投資越南布局，更持續拓展新一代交換器技術。
智邦 6 月營收 245.4 億元，月增 34.3%，年增 184.8%；第二季營收 606.03 億元，季增 41.8%，較去年同期成長 148.3%；累計上半年營收 1033.6 億元，較去年同期成長 138.9%。
智邦受惠於 AI 蓬勃發展，積極布建相關市場，已擴大越南布局，持續提高投資金額，總金額上看 9,403 萬美元（約新台幣 30.56 億元）；智邦也持續開展相關技術，包括推動新一代交換器和 1.6T 互連光學技術發展，為資料中心擴產高密度 100G 及 400G 交換器等，並持續看好 AI 發展。
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