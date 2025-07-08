國產上半年營收112億元年增5% 6月混凝土本業續創同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北
混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 18.35 億元，年增 5.78%，其中國內混凝土本業營收創同期新高。國產第二季營收 58.88 億元，季增近 1 成、年增 7%；上半年營收 112.42 億元，年增 5.5%。
國產表示，持續受惠科技業擴建廠辦需求，以大新竹為例，科技大廠預計今年在竹科寶山進行相關先進設備裝設試產線， P3、P4 廠已經發包展開建廠工程，規劃相關先進製程廠辦。
國產表示，大新竹數廠皆位於桃竹苗的樞紐位置，擁有 3-5 廠科技行控協同作業能力、與混凝土大量澆築高供應力、高端混凝土研發優勢，供應台積電 (2330-TW) 竹科寶山二期、竹南先進封測廠，以及新竹 AI 智慧園區的緯創 (3231-TW)、智邦 (2345-TW) 等科技大廠快速建廠需求。
在需求強勁下，國產 6 月混凝土本業的國內營收達到 16.11 億元，較去年同期的 14.56 億元，年增 10.65%，國產看好，除了輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 等科技廠積極布局 AI，台灣政府也推出 AI 新十大建設，看好後續營建產業可望雨露均霑。
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