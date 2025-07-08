國產上半年營收112億元年增5% 6月混凝土本業續創同期高

國產表示，持續受惠科技業擴建廠辦需求，以大新竹為例，科技大廠預計今年在竹科寶山進行相關先進設備裝設試產線， P3、P4 廠已經發包展開建廠工程，規劃相關先進製程廠辦。

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在需求強勁下，國產 6 月混凝土本業的國內營收達到 16.11 億元，較去年同期的 14.56 億元，年增 10.65%，國產看好，除了輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 等科技廠積極布局 AI，台灣政府也推出 AI 新十大建設，看好後續營建產業可望雨露均霑。