鉅亨網編輯林羿君 2025-07-09 10:30

‌



OpenAI 執行長奧特曼表示，自從 Meta 平台 (META-US) 執行長挖走祖克柏 OpenAI 的多名頂尖工程師後，兩人尚未對話，但他預計本週在太陽谷會議上與對方見面，並「很期待」能聊一聊。

狂挖牆角後首度同框！奧特曼「很期待」在太陽谷與祖克柏聊聊。(圖:shutterstock)

奧特曼指出，Meta 曾向一些人才開出高達 1 億美元的跳槽報價。對於如何留住頂尖人才，奧特曼表示，OpenAI 的策略是「擁有一個偉大的使命、真正有才華的人才，以及致力於打造一流的研究機構和卓越的公司。」

‌



作為人工智慧新興領域的重要領袖之一，奧特曼坦言他已不再認同他長期支持的民主黨。

「現在，我已不太覺得主流民主黨能代表我了，」奧特曼說。他補充，與川普政府的關係「真的很好」，他們「非常重視 AI 基礎建設的建設，並希望美國在這方面取得成功，整體合作是有建設性的。」