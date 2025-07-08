鉅亨網編輯林羿君 2025-07-08 09:10

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蘋果 (AAPL-US) 負責人工智慧模型的高層主管即將跳槽至 Meta(META-US) ，這對蘋果在 AI 領域本已艱難的發展而言，是又一項重大打擊。

Mata捧著年薪千萬到處挖牆角 蘋果痛失AI頂尖王牌。(圖:shutterstpck)

彭博引述消息人士報導，負責蘋果基礎模型團隊的頂尖工程師兼主管 Ruoming Pang 即將離職。龐茹明於 2021 年從 Alphabe 加入蘋果，如今成為 Meta 新成立的「超級智慧小組」最新的一位重量級招募對象。

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報導稱，為了網羅 Ruoming Pang，Meta 提供了年薪高達數千萬美元的待遇。Meta 執行長祖克柏，正積極延攬 AI 領域的頂尖人才，近期已聘用包括 Scale AI 的創辦人 Alexandr Wang、新創公司創業家 Daniel Gross，以及前 GitHub 執行長 Nat Friedman 等人，且都提供了極具吸引力的薪資條件。

另外，Meta 本週也聘請了來自 OpenAI 的研究員 Yuanzhi Li，以及曾在 Anthropic PBC 負責 Claude 項目的 Anton Bakhtin。Meta 上個月也從 OpenAI 招募了多位研究員。

Meta 對此消息拒絕置評。Ruoming Pang 及蘋果也未回應評論請求。

祖克柏已將人工智慧列為 Meta 的首要任務，力圖追趕 OpenAI 與 Google 等競爭對手。祖克柏親自參與 AI 部門的招募工作，除了主動聯繫潛在人才外，還曾在他位於矽谷和太浩湖的住所接待應徵者。

Meat 方面，祖克柏於 6 月底重組了 AI 團隊，目的是加強對「超級智慧」（superintelligence）的聚焦，即能夠執行與人類同等甚至更佳表現的任務的 AI 技術。Meta 已宣布，今年將在 AI 相關領域投入數百億美元，其中大部分資金將用於資料中心與晶片等基礎設施建設。

蘋果方面，Ruoming Pang 領導一支約 100 人的團隊，負責開發公司的大型語言模型，這些模型是 Apple Intelligence 及其他裝置上 AI 功能的基礎。今年 6 月，蘋果宣布首次開放這些模型給第三方開發者，將促成一波新的 iPhone 和 iPad 應用程式。

然而在內部，AFM（Apple Foundation Models）團隊近期受到新任管理層的審視。蘋果正評估使用第三方模型，包括 OpenAI 和 Anthropic 的模型，以支援新版 Siri 的開發。這些內部討論近幾週來已影響該團隊的士氣。

儘管蘋果曾考慮採用第三方方案來驅動新版 Siri 的 AI 功能，但同時也在開發一個基於 Ruoming Pang 團隊所打造模型的全新 Siri 版本。這些模型同時也是 Apple Intelligence 功能的基礎，支援裝置上的電子郵件與網頁摘要、Genmoji 以及「優先通知」等功能。

Ruoming Pang 的離職，是自蘋果幾年前啟動 Apple Intelligence 開發以來，AI 部門最重大的人事異動之一，凸顯出 AI 領域人才競爭日益激烈的態勢。Meta 對全球頂尖工程師開出年薪數百萬美元的高額條件，遠高於蘋果支付給從事類似工作的工程師薪酬。