白宮顧問駁斥關稅通膨論：機率比隕石撞地球還低

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-09 01:20

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根據《CNBC》周二 (8 日) 報導，白宮經濟委員會主席 Stephen Miran 周二將川普關稅導致物價上漲的可能性比作隕石撞擊地球。他在 CNBC 節目中表示，儘管經濟學家預警關稅將推升通膨，但數個月來並無相關證據，進口商品價格甚至在去年 12 月至今年 5 月間下跌。

白宮高級經濟顧問為川普關稅政策背書，強調數個月來並無通膨證據浮現。(圖:Reuters/TPG)

Miran 強調：「到目前為止完全沒有證據顯示這種情況正在發生。」

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當主持人指出 Miran 將關稅推升物價比作極度罕見事件時，他回應表示無意輕視問題，只是認為預測困難，應以機率角度討論，強調自己和其他人都無法準確預測未來。

白宮報告顯示進口價格下跌

Miran 同時推廣白宮委員會新發布的報告，該報告顯示儘管外界擔憂川普關稅將推高物價，進口商品價格在去年 12 月至今年 5 月間實際呈現下跌。

川普 4 月才正式宣布「對等」關稅政策，並已兩度延後實施期限，讓各國有更多時間與美國達成雙邊貿易協議以避開最高稅率。

白宮報告分析個人消費支出物價指數 (PCE) 和消費者物價指數 (CPI) 兩項通膨指標，結論顯示進口零組件價格從 3 月開始下跌，整體物價接近無變化或略微上升。

目前數據確實支持白宮論點，進口商品價格並未如預期大幅上升，為川普政府貿易政策提供短期正面證據。

經濟學家：物價上漲只是時間問題

不過，多數經濟學家仍預期未來幾個月物價將上升，分析物價暫未上漲有三大原因：川普多次延後實施最嚴厲關稅、政策與物價反映存在時間落差，以及企業今年初大量囤貨暫時緩解壓力。