鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-09 06:00

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美國總統川普周一 (7 日) 連續發布致 14 國領導人信函，正式宣布將於 8 月 1 日起對日本、南韓、馬來西亞、突尼斯、哈薩克等 14 個國家實施 25% 至 40% 不等的進口關稅政策，其中日韓等五國面臨 25% 關稅，南非等國 30%，印尼被課以 32% 關稅，塞爾維亞與孟加拉升至 35%，泰國及柬埔寨達 36%，寮國及緬甸則面臨高達 40% 的懲罰性關稅，此舉標誌著對等關稅政策的第二階段實施，但市場反應顯示，全球投資人對貿易摩擦的擔憂顯著弱化。

川普對等關稅第2季八月上線！股市不跌反升市場學會抗壓 為何不慌？（圖：Shutterstock）

白宮新聞發言人 Karoline Leavitt 周一在記者會上強調，新關稅政策將不涉及其他產業領域，但川普在信函中明確警告，若相關國家採取報復措施或拒絕談判，美國將進一步提高關稅稅率。同時，川普提出激勵條件，若企業將生產線轉移至美國或相關國家開放市場並消除貿易壁壘，美方可能調整稅率。

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市場數據顯示，此次關稅衝擊遠低於 4 月初次宣佈時的影響，美國三大股指周一跌幅均不足 1%，亞太股市周二 (8 日) 更多數走長，日經 225 指數微升 0.25%，南韓 Kospi 指數大漲 1.81%，上證指數上漲 0.7%，恒生指數漲 1.09%。歐洲股市開盤後亦表現平穩，高盛等機構分析認為，市場對貿易摩擦的適應性增強，加上聯準會 (Fed) 降息預期升溫，風險資產展現較強韌性。

機構投資人正重估全球資產配置策略，高盛逆勢上調標普 500 指數目標價，未來三個月目標點數從 5900 點調至 6400 點，預測 Fed 在 9 月啟動降息週期。

摩根士丹利 (下稱大摩) 指出，歐盟與美國可能在 8 月 1 日前達成協議，但歐洲必須效法英國接受最低 10% 名義關稅的讓步方案。

貝萊德全球首席策略師李薇建議超配美股，認為美國經濟基本面仍有相對優勢，渣打銀行則看好中韓兩國，特別提及中國科技消費類股及高股息國企的投資價值。

值得注意的是，歐盟內部對貿易談判有顯著分歧。德國敦促盡快達成協議，法國則明確反對示弱立場，強調若美國堅持 10% 關稅，歐盟必將採取對等反制。

歐盟此前已批准對 216 億歐元美國商品加徵報復性關稅，涵蓋農產品、家禽及摩托車等敏感領域，擬定第二輪 950 億歐元關稅清單將涉及波音飛機、汽車及波本威士忌等商品。

愛爾蘭貿易部長 Simon Harris 透露，談判期限延長至 8 月 1 日為雙方提供更多磋商空間，但汽車關稅配額管理等核心議題仍未有突破。

債市則持續承壓，全球央行加速「去美元化」進程。美國國會預算辦公室 (CBO) 預警，《大而美法案》將導致 2034 年國債規模激增 4.1 兆美元，加上關稅不確定性，歐洲機構投資人今年首季大幅減持美債。

今年以來，美元指數對歐元貶值近 14%，瑞士百達財富管理建議超配歐元與日元資產。

與此同時，黃金作為避險工具吸引力持續增強，中國央行連 8 月增持，6 月底已達 2298.55 噸。嘉盛集團指出，儘管金價近期在每盎司 3300 美元附近震盪，但全球央行購金潮與地緣政治風險仍構成中長期支撐。

分析師認為，當前貿易摩擦呈現「局部施壓、整體緩和」特徵。BCA Research 歐洲首席策略師 Mathieu Savary 預測，美歐可能在年底前達成協議，歐洲可能接受 10% 關稅以換取部分豁免，儘管這將對經濟成長構成短期壓力。