鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-08 16:56

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板卡廠映泰 (2399-TW) 今 (8) 日發表 EdgeComp MS-1335U 工業邊緣運算系統，為 EdgeComp 系列嵌入式邊緣運算產品再添新兵。新產品專為智慧城市及連網基礎設施需求設計，兼具高效運算、靜音無風扇架構與多元彈性擴充功能。

映泰推出EdgeComp MS-1335U工業系統 搶攻智慧城市商機。(圖：映泰提供)

映泰表示，EdgeComp MS-1335U 採用輕巧無風扇設計，內建 Intel® Raptor Lake SoC 處理器，提供最高 10 核心、最高 4.6 GHz 的運算效能，效能與能源效率兼具，特別適合需要穩定、省空間且能流暢輸出 4K 畫面的智慧自助機台、互動式數位看板、自助服務終端與市政應用。

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映泰指出，EdgeComp MS-1335U，可靈活串接 POS 系統、感測器、票券機及各類專用設備；同時支援 4G/5G SIM 卡與 WiFi/Bluetooth 擴充模組，無論固定或移動場域都能穩定連線，滿足各種智慧場景需求。