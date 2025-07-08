鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-08 16:30

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隨著加薩戰爭爆發，以色列新創企業在軍事科技領域迅速崛起，吸引來自美國及本地創投基金的高度關注與投資。越來越多創業者與退役軍人攜手合作，推出具戰場應用的新技術，並積極拓展歐洲市場。

以色列戰爭促科技新創爆發！國防創新吸引美國投資。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，以色列新創追蹤機構 Startup Nation Central 的數據指出，在該機構註冊的所有國防科技新創公司中，超過三分之一是在 2023 年 10 月 7 日哈馬斯對以色列發動致命襲擊並引發加薩戰爭之後成立的

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以色列國防部指出，在今年 6 月針對伊朗核設施與彈道飛彈目標的 12 天空戰中，以色列成功攔截 86% 的飛彈，顯示其空防能力進一步成熟，凸顯防衛科技在戰爭中的實際價值。

隨著戰爭型態演變，全球軍隊對實戰驗證的創新科技需求上升。約有 20% 的以色列後備軍人活躍於高科技產業，成為國防創業的關鍵力量。

例如，以色列預備役軍人 Zach Bergerson，因目睹士兵需靠肉眼與耳朵判斷敵方無人機，決定運用行動通訊技術開發一款穿戴式設備，可即時預警空中威脅，幫助前線部隊及時反應。

Bergerson 創立的公司「SkyHoop」目前已從保密階段轉向實測階段，並在烏克蘭展開試點，也正在與美國國防部洽談合作。

以色列國防新創受美國與以色列創投資金青睞

此外，曾被視為高風險的以色列國防新創，現在也正受到美國與以色列創投資金青睞。

如，以色列後備軍人 Lital Leshem 於 2023 年 12 月共同創立創投基金 Protego Ventures，已研究超過 160 家防衛科技公司，並成功募資 1 億美元。她預計在今年底前，將對其中四家企業進行實質投資。

Leshem 強調：「預備役軍人正在從戰場上走出來，組建新公司，以解決他們在戰場上實際遇到的實際問題。」

Leshem 表示，這些公司在拓展全球市場和克服監管障礙方面將面臨重大挑戰，但她預測，就像以色列的網路產業一樣，國防創新也是一個以色列企業家可以蓬勃發展的領域。