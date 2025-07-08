ChatGPT測試神秘新功能「Study Together」！打造互動式學習新體驗

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-08 09:20

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部分 ChatGPT 訂閱用戶近日發現，在工具下拉選單中出現了一項名為「Study Together」（一起學習）的神祕新功能。雖然 OpenAI 尚未正式發布此功能，但它的出現已在教育與科技圈掀起廣泛關注與熱議。

ChatGPT測試神秘新功能「Study Together」！(圖：Shutterstock)

與以往 ChatGPT 直接提供答案的使用模式不同，「Study Together」主打引導式學習。有用戶指出，這項新功能會由 AI 提出更多問題，並要求使用者作答，互動形式類似 Google(GOOGL-US) 推出的教育 AI「LearnLM」。

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外界也推測，「Study Together」功能未來可能將支援多人共學模式，讓多位用戶同時進入聊天室進行互動學習與討論，進一步提升學習的互動性與社群感。

然而，截至目前為止，OpenAI 並未對「Study Together」的詳細內容作出公開說明，也未透露該功能是否會僅限於 ChatGPT Plus 付費用戶使用。

自 ChatGPT 推出以來，其在教育領域的應用快速擴展，教師運用其設計教材、學生則視其為即時家教。