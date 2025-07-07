鉅亨網編輯林羿君 2025-07-07 13:30

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日產汽車計劃發行價值 1500 億日元（約 10.4 億美元）的可轉換公司債，以協助新任執行長艾斯皮諾（Ivan Espinosa）推動重整。

日產整骨求生 將發行1500億日元可轉換公司債。(圖:shutterstock)

日產 7 日發布聲明表示，這筆資金將用於投資新產品與新技術，例如電動化與軟體定義車輛。

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彭博 5 月報導，日產明年將面臨巨額貸款償還壓力，目前正尋求透過舉債及出售資產籌集逾 1 兆日圓，以維持營運正常。

在可轉換公司債發行消息公布後，日產股價創下近三個月來最大跌幅。該股在東京一度下跌 5.2%，隨後部分收復跌幅，截至當地時間下午 1 點 04 分，跌幅約為 3%。過去 12 個月中，該股已累計下跌約 40%。

艾斯皮諾在 5 月接受彭博電視訪問時表示，日產目前擁有約 2.2 兆日元的現金與信貸額度，足以支撐未來 12 至 18 個月的營運資金。