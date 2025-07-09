鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-09 05:00

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馬斯克宣布組黨，使得特斯拉 (TSLA-US) 股價一度暴跌逾 7%，因為市場擔心他涉入政治可能分散經營特斯拉的專注力，以及與川普之間的公開衝突可能升溫。市場分析師從技術面的角度，進一步解析特斯拉的股價走勢，並指出 5 個值得關注的關鍵價格位置，以因應可能出現的進一步波動。

馬斯克搞政治 特斯拉該買還賣？技術面揭露5個關鍵價位。(圖:shutterstock)

馬斯克的這項宣布發表於他卸下領導川普政府「政府效率部」(DOGE）職務數週後，他當時表示將重新專注於經營旗下公司。投資人普遍認為他參與 DOGE 是一種干擾，某些消費者也認為這損害了特斯拉的品牌形象。

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儘管特斯拉股價在第二季上漲了 23%，但目前仍較上個月高點低了 18%，因馬斯克與川普之間關於「大而美法案」的衝突升溫，該法案包括取消對綠能車輛的補貼。在馬斯克宣布成立「美國黨」後，川普隨即在社群平台發文稱馬斯克已經「徹底脫軌」。

重測旗形後賣壓加劇

特斯拉股價本月稍早跌破旗形型態，並於上週末回測該型態的下方趨勢線。不過，7 日交易時段賣壓進一步加劇，股價重挫近 7%，跌至約 294 美元，創下自 6 月初以來最低水平，並成為當日標普 500 指數中跌幅最大的個股。

此外，相對強弱指數（RSI）也創下自六月初以來最低水準，進一步確認特斯拉股價動能正在減弱。

分析師找出特斯拉三個主要支撐位，並標示在股價可能反彈時值得關注的壓力區。

值得關注的主要支撐價位

約 285 美元： 第一個較低的支撐位大約在此。該區域可能在旗形型態的起始點附近、今年稍早幾次逆勢高點的位置，以及去年 11 月大選後所出現的跳空缺口。

約 265 美元： 略低一點的位置也值得留意。此區可能吸引買盤，因為它接近去年 10 月出現的兩個高點。

約 225 美元： 如果股價出現較大幅度的下跌，則可能回測更下方的支撐位。投資人可能會在此區尋找進場機會，該區對應 3 月與 4 月大部分時間形成的谷底，亦與去年 8 月的一個小高點相吻合。

值得關注的上方壓力區

約 318 美元： 在反彈走勢中，特斯拉股價初步可能會在此附近遇到賣壓。戰略型交易者可能會選擇在此區獲利了結，因為此價位與上週旗形型態回測的高點、50 日均線，以及去年 11 月上漲後短暫回檔的起點重疊。