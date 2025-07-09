90%支持率！英國醫師投票再罷工6個月

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-09 07:40

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根據《金融時報》周二 (8 日) 報導，英國住院醫師以 90% 壓倒性支持率通過未來 6 個月罷工行動，威脅政府縮短國民健保服務 (NHS) 候診時間的政治承諾。英國醫學會要求加薪 29%，以彌補 2008 年以來低於通膨的薪資成長。

英國住院醫師以90%壓倒性支持率通過未來6個月罷工行動，要求加薪29%以彌補薪資損失。(圖:Reuters/TPG)

去年，英國醫學會 (BMA) 才與新上台的工黨政府達成兩年 22% 加薪協議，試圖結束導致約 150 萬次手術和門診取消的罷工潮。

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罷工恐衝擊政府醫療承諾

任何未來可能發動的新罷工行動，將使英國衛生大臣的承諾更難兌現。先前，他承諾在本屆國會結束前，92% 患者能在 18 周內開始治療或獲得檢查結果。根據 NHS 最新數據，4 月僅有 60% 患者在 18 周時限內獲得診治。

去年協議包括 2023-24 年度約 4% 追溯加薪，加上原本提供的 9% 調升，以及獨立薪資審查機構建議的 2024-25 年度 6% 調升。但「薪資恢復」議題仍是爭議核心。在最新的 2025-26 年度薪資協議中，住院醫師獲得平均 5.4% 加薪。

住院醫師與護理師、主治醫師等醫療專業人員在 2023 年 3 月至 2024 年 7 月間總共發動 11 次罷工。

工會堅持政府需提出可信方案

BMA 住院醫師委員會共同主席 Melissa Ryan 和 Ross Nieuwoudt 稱醫師已經表態，下一步輪到政府。

唐寧街表示罷工投票結果「令人失望」，堅持「我們不會重新展開薪資談判」。衛生與社會照護部表示，英國衛生大臣已明確表示希望與所有工會建設性合作，改善 NHS 員工工作條件並避免「對患者造成巨大干擾」的罷工行動。

官員指出，使英國衛生大臣將於周二下午會見 BMA 代表，並強調在 55% 投票率和 90% 支持下，實際支持罷工的合格醫師不到 50%。

十年計畫恐受阻撓

投票結果公布距離政府發布期待已久的英格蘭 NHS 十年振興計畫不到一周。首相施凱爾將提升醫療服務列為政府重點，上月已為 NHS 提供年度日常支出 3% 實質成長。