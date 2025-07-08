鉅亨網編譯羅昀玫 2025-07-08 06:21

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特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 再度高調涉足政治，宣布創立新政黨「美國黨 (America Party)」，引發投資人強烈反應。消息公布後，特斯拉股價週一 (7 日) 應聲暴跌近 7%，市值一日蒸發超過 680 億美元，重挫市場信心。

馬斯克成立「美國黨」特斯拉市值一夕蒸發680億美元 (圖：shutterstock)

馬斯克於上週六表示，新政黨將聚焦於「2 到 3 個參議院席次」及「8 到 10 個眾議院選區」，力求在國會中扮演關鍵少數，對具爭議性的立法案擁有決定性影響。他強調，此舉旨在確保法案「真正反映人民意志」。

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儘管馬斯克已於 5 月退出 DOGE，股價一度回穩，但此次創黨計畫再次點燃市場疑慮。

馬斯克宣布成立美國黨 引發股價血崩 (圖：shutterstock)

Wedbush 證券全球科技研究主管 Dan Ives 在報告中直言：「馬斯克選擇在這個特斯拉正處於關鍵發展期的時刻投入政治，是與股東利益背道而馳的決定。」

他指出，儘管馬斯克擁有堅定支持者，但越來越多投資人對其政治行動感到疲憊與失望。

馬斯克與川普的關係也出現裂痕。川普日前對馬斯克創黨一事公開批評，直言該舉「荒謬」，並稱馬斯克已「完全失控」。