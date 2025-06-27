長榮航桃園-休士頓航線開航滿10周年 長年載客率9成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-27 12:43

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長榮航 (2610-TW) 桃園 - 休士頓航線今年創下開航 10 周年里程碑，長榮航總經理孫嘉明今 (27) 日表示，德州休士頓航線的載客率常年都保持在 90%，是非常不容易的好成績，隨著 10 月 3 日將開航德州達拉斯直飛航線，持續扮演連結北美的關鍵角色。

長榮航桃園-休士頓航線今年創下開航10周年里程碑。(圖：長榮航提供)

長榮航是台灣唯一一家飛航休士頓的航空公司，是連結兩地最重要的空中橋樑，在雙方共同努力下，這 10 年來，從一開始的每周 3 班，成長至今每周 7 班，常年載客率保持在 90%。

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休士頓市副市長 Martha Castex-Tatum 表示，長榮航空的服務提升了休士頓在國際門戶的地位和聲譽，並促進當地的經貿和旅遊產業發展，以及台灣和其他亞洲地區文化和商業交流的機會。

為慶祝休士頓與台北市締結姐妹市關係 64 周年，長榮航將與台北市政府共同推出特別觀光優惠專案「Taipei Your Next Adventure」，誠摯邀請休士頓市民搭乘長榮航空的直飛航班，親自體驗台北的獨特魅力與多樣好康。

長榮航深耕北美航線超過 30 年，每周提供 89 個航班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，期待透過桃園 - 休士頓、洛杉磯、舊金山、西雅圖、芝加哥、紐約、溫哥華和多倫多等客運航線，再加上今年 10 月 3 日開航的達拉斯直飛航線，持續扮演連結北美的關鍵角。