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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為9.73元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.53元，其中最高估值0.99元，最低估值0.31元，預估目標價為9.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.99(1.08)1.251.12
最低值0.31(0.39)0.380.78
平均值0.58(0.71)0.80.93
中位數0.53(0.68)0.830.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值85.61億84.10億87.23億
最低值58.28億64.21億77.55億
平均值68.54億72.92億81.83億
中位數67.39億72.01億81.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.790.660.350.400.85
營業收入56.38億69.71億65.98億74.39億74.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEBR

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