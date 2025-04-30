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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADREBR-US的目標價調升至9.2元，幅度約3.04%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)提出目標價估值：中位數由8.93元上修至9.2元，調升幅度3.04%。其中最高估值10.12元，最低估值8.58元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR今(30日)收盤價為7.75元。近5日股價上漲3.04%，標普指數上漲5.16%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EBR市場預估目標價

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Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR7.75+0.78%

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