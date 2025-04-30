鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADREBR-US的目標價調升至9.2元，幅度約3.04%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)提出目標價估值：中位數由8.93元上修至9.2元，調升幅度3.04%。其中最高估值10.12元，最低估值8.58元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR今(30日)收盤價為7.75元。近5日股價上漲3.04%，標普指數上漲5.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為9.38元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADREBR-US的目標價調降至9.07元，幅度約3.31%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估下修至5.54元，預估目標價為73.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：布爾克國際(EAT-US)EPS預估上修至8.65元，預估目標價為168.00元
上一篇
下一篇