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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為9.38元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.75元，其中最高估值1.06元，最低估值0.41元，預估目標價為9.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.06(0.99)1.251.08
最低值0.41(0.41)0.850.99
平均值0.74(0.69)1.011.04
中位數0.75(0.7)0.981.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值96.97億100.85億90.04億69.34億
最低值58.28億64.21億73.76億69.34億
平均值70.45億77.18億80.40億69.34億
中位數65.22億73.85億77.39億69.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.790.660.350.400.85
營業收入56.38億69.71億65.98億74.39億74.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEBR

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