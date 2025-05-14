鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為9.38元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.75元，其中最高估值1.06元，最低估值0.41元，預估目標價為9.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.06(0.99)
|1.25
|1.08
|最低值
|0.41(0.41)
|0.85
|0.99
|平均值
|0.74(0.69)
|1.01
|1.04
|中位數
|0.75(0.7)
|0.98
|1.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|96.97億
|100.85億
|90.04億
|69.34億
|最低值
|58.28億
|64.21億
|73.76億
|69.34億
|平均值
|70.45億
|77.18億
|80.40億
|69.34億
|中位數
|65.22億
|73.85億
|77.39億
|69.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.79
|0.66
|0.35
|0.40
|0.85
|營業收入
|56.38億
|69.71億
|65.98億
|74.39億
|74.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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