鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為9.24元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.75元下修至0.61元，其中最高估值1.06元，最低估值0.39元，預估目標價為9.24元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.06(1.06)
|1.25
|1.12
|最低值
|0.39(0.41)
|0.6
|0.78
|平均值
|0.69(0.74)
|0.95
|0.96
|中位數
|0.61(0.75)
|0.89
|0.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|96.97億
|100.85億
|87.23億
|69.34億
|最低值
|58.28億
|64.21億
|73.76億
|69.34億
|平均值
|71.40億
|76.41億
|78.98億
|69.34億
|中位數
|66.45億
|73.42億
|77.47億
|69.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.79
|0.66
|0.35
|0.40
|0.85
|營業收入
|56.38億
|69.71億
|65.98億
|74.39億
|74.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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