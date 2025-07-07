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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估下修至0.11元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.12元下修至0.11元，其中最高估值0.4元，最低估值-4.58元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.4(0.4)0.811.451.94
最低值-4.58(-4.54)-0.350.071.09
平均值-1.01(-0.6)0.180.541.52
中位數0.11(0.12)0.360.461.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.30億28.61億36.16億44.88億
最低值20.62億24.69億28.70億44.88億
平均值21.01億25.51億29.79億44.88億
中位數20.73億24.79億28.90億44.88億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1.29-0.56-0.07
營業收入10.09億12.78億15.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHYM

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