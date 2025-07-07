鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估下修至0.11元，預估目標價為37.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.12元下修至0.11元，其中最高估值0.4元，最低估值-4.58元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.4(0.4)
|0.81
|1.45
|1.94
|最低值
|-4.58(-4.54)
|-0.35
|0.07
|1.09
|平均值
|-1.01(-0.6)
|0.18
|0.54
|1.52
|中位數
|0.11(0.12)
|0.36
|0.46
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.30億
|28.61億
|36.16億
|44.88億
|最低值
|20.62億
|24.69億
|28.70億
|44.88億
|平均值
|21.01億
|25.51億
|29.79億
|44.88億
|中位數
|20.73億
|24.79億
|28.90億
|44.88億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.29
|-0.56
|-0.07
|營業收入
|10.09億
|12.78億
|15.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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