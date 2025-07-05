鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 19:50

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綜觀 2025 年第二季中國智慧手機市場，蘋果 (AAPL-US) 透過 iPhone 降價促銷與強大品牌力重返銷量前三，並有望交出比上一季更好的成績。華為表現仍然亮眼，但相較之下小米 (01810-HK) 卻後勁不足。

中國手機市場新格局！蘋果重返前三、華為奪魁、小米放緩。(圖：Shutterstock)

有別於往年的發展，今年全球手機市場在多種不確定性因素的影響下，多家市場機構都給出了較平淡的預期。在這之中，中國由於國補政策，或是少數有較好成長表現的市場。

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Counterpoint 發布的最新數據顯示，2025 年第二季度中國智慧型手機銷量將同比小幅增長，預計華為將成為中國各大品牌中增幅最高的品牌，並在本季重返中國市場第一的位置。

不過，小米似乎有些後勁不足，從銷量的角度來看，在一季大幅成長後，小米第二季銷售未進入前三名。

專家指出，補貼雖可短期拉抬需求，卻難以解決中國創新疲軟與消費力下滑等根本問題。業界普遍認為，唯有靠技術升級與差異化產品，品牌才有望在競爭中脫穎而出。

蘋果中國銷量反彈 降價策略激活 iPhone 買氣

根據市調機構 Counterpoint 最新的《中國智慧型手機週度銷售追蹤》初步數據，在中國補貼政策與 618 大促加持下，2025 年第二季蘋果 iPhone 銷量強勢反彈，成功重返市場第三。與 2025 年第一季僅排名第五相比，表現更佳。

分析指出，iPhone 16 系列在 5 月初開始降價促銷，正好搭上 618 購物節熱潮，推升整體買氣。

以京東平台為例，iPhone 16 Pro 與 Pro Max 在銷售排行榜中名列前茅，前十名中蘋果機型佔據四席，成功鞏固其在高階市場的領先地位。

儘管市場對蘋果在 AI 領域創新進展持保留態度，但其品牌黏性與用戶忠誠度依舊是無可取代的優勢。

Canalys 分析師鐘曉磊表示，「蘋果用戶一旦進入其生態圈後，很難轉向其他平台」，這也解釋了為何即使技術創新速度放緩，iPhone 依然擁有強勁銷售動能。

此外，根據 Counterpoint，在美國與中國兩大市場帶動下，2025 年 4 至 5 月全球 iPhone 銷量出現雙位數成長。

華為奪回冠軍寶座 品牌忠誠與國補雙驅動

與此同時，中國本土品牌華為也再度展現霸主實力，有望於 2025 年第二季登上中國智慧手機銷售冠軍寶座。

除了持續強化品牌形象，華為更是國家補貼的最大受益者之一，其 nova、Pura 與部分 Mate 70 機型皆納入補貼名單。

Counterpoint 分析師 Ivan Lam 指出，華為的核心用戶忠誠度高，加上品牌回歸後的產品更新節奏，使用戶紛紛選擇升級換機。

不過，從成長速度來看，華為第二季 12% 的成長季比第一季的 28.5% 有所下滑，比去年的高雙位數成長差距也較大，但在高基期背景下仍屬健康成長。

小米失速退居後段 新品疲弱難敵市場競爭

值得注意的是，與蘋果、華為相比，初步統計數據顯示，小米在第二季表現平平，未能進入前段班。

雖然小米第一季曾因國補政策與中階機型大賣，一度超越華為登頂中國第一，但第二季銷售動能明顯不足。

Counterpoint 指出，小米第一季大量滿足用戶換機需求後，第二季市場出現疲態；加上新品缺乏競爭力與 618 表現普通，中低價位機種更遭其他品牌搶市，使小米無法維持第一季的氣勢。

中國補貼難擋消費疲軟 手機市場陷入結構性瓶頸

雖然中國手機市場短期受國補政策提振，但從 2025 年 5 月數據來看，國內手機整體出貨量達 2371.6 萬部，年減幅高達 21.8%，其中 5G 手機亦下降 17%，顯示市場需求疲軟，補貼難再創刺激效果。

Counterpoint 指出，618 大促銷量與去年相當，未見顯著增長，反映出消費者支出意願依舊低迷。

更有廠商反映，國補政策的適用條件嚴格，僅限 6000 元以下機型，導致不少業者透過調價與「店補」策略，調整售價以符合補貼門檻。