鉅亨網新聞中心 2025-07-07 10:52

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綜合外媒報導，日本首相石破茂 6 日接受電視節目採訪時稱，他不會在與美國的關稅談判中「輕易妥協」。

石破茂強硬表態：與美談判不會輕易妥協。(圖:shutterstock)

7 月 9 日是美國對有關貿易夥伴暫緩執行關稅措施的最後期限，在此背景下，日本正尋求與美國就貿易問題進行談判​​。

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石破茂 6 日接受一檔電視節目採訪時稱，「我們不會輕易妥協。這就是為什麼談判需要時間，也談得很艱難」。他也稱，日本對美國經濟進行大量投資，應該受到與其他國家不同的待遇。

美國總統川普近日稱，如果無法與日本就關稅問題達成一致，他會致函日方，要求「支付 30%、35% 或我們決定的任何數字」的關稅。當被問及計劃如何應對川普的信時，石破茂在接受另一檔電視節目採訪時稱，日本「正在為應對各種情況作準備」。