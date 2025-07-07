鉅亨網編輯林羿君 2025-07-07 10:13

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由於通膨持續超越薪資增長，日本 5 月實質薪資出現自 2023 年 9 月以來最大跌幅，這對即將在約兩週後舉行關鍵選舉的首相石破茂構成日益嚴峻的問題。

薪資漲幅追不上物價！日本民眾怒火燒向選舉 石破茂頭大。(圖:shutterstock)

日本勞動省週一發布報告指出，5 月實質薪資較去年同期下降 2.9%，遠高於經濟學家預期的 1.7% 跌幅。實質薪資是家庭購買力的關鍵決定因素，連續第五個月下降。

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儘管上週一份勞工組織報告顯示，日本工會工人的平均薪資實現了 34 年來的最大漲幅，但在美國貿易關稅的不確定性下，整體薪資數據疲軟引發了日本經濟復甦的疑慮。

實質薪資的大幅下滑凸顯通膨的持續強勢，並為少數執政聯盟在即將到來的參議院選舉前帶來壓力。隨著物價持續上漲快於薪資增長，民眾的不滿情緒日益加劇，迫使政治領袖提出更具說服力的策略來緩解生活成本壓力。

伊藤忠綜合研究所的資深經濟學家高野聰太表示，在目前的選舉活動中，候選人經常引用這份月度報告中的實質薪資數據，今天公布的數據顯示民眾正面臨生活成本的壓力。對石破而言，這是一個令人沮喪的結果。

日本 5 月的關鍵通膨率達 3.7%，遠高於日本銀行（BOJ）2% 的目標，主因是從食品到服務費等生活必需品價格全面上漲所致。

距離選舉僅剩兩週，石破所屬的自民黨承諾每位成人發放 2 萬日圓（約 138 美元）現金補助，並提出多項刺激薪資成長的計畫。然而，近期民調顯示，這項一次性補貼並未受到選民青睞，許多選民更傾向在野黨提出的下調消費稅方案。

在貨幣政策方面，儘管實質薪資疲弱仍令人擔憂，但名目薪資持續成長可能讓日本銀行有餘地考慮進一步升息。央行正密切關注薪資與物價變化，以研判在全球貿易關稅不確定性下的下一步行動時機。

週一公布的報告顯示，基本薪資上升了 2.1%；而一項更穩定、排除抽樣問題及不含獎金與加班費的指標顯示，全職員工的薪資上漲了 2.4%，連續近兩年維持在 2% 以上。

日本銀行的下次政策會議預定於 7 月 31 日舉行，市場普遍預期央行將維持基準利率在 0.5% 不變。

展望未來，在今年春季薪資談判取得強勁成果之後，薪資增長動能預料將持續強勁。根據日本最大工會聯合會「連合」（Rengo）的最終統計，工人平均加薪幅度達 5.25%，為 34 年來最高。這些漲幅涵蓋約 10% 的日本勞動人口，預計在今夏的薪資數據中將更為明顯。

目前日本薪資成長的一大驅動力是長期的人力短缺，迫使企業提高薪資以吸引並留住人才。根據連合的資料，資訊產業等領域的薪資漲幅最高，反映出對軟體工程師的極度短缺。

然而，美國的關稅措施也對薪資增長構成風險，因為更高的關稅可能壓縮企業利潤，限制雇主持續調升薪資的能力。日本銀行在其最新的前景報告中警告，美國關稅可能特別影響大型製造商，而這些企業通常對全國性的薪資談判具有指標性作用。